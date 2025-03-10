Bị bắt vì trốn thuế 2.100 tỷ đồng, Hoàng Hường kiếm tiền từ những nguồn nào?

Mới đây, theo thông tin trong bản tin thời sự của VTV, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, đến từ Phú Thọ) - một TikToker nổi tiếng trên MXH.

Hoàng Hường bắt đầu nổi tiếng trên MXH thông qua các livestream bán hàng online với các sản phẩm chủ yếu là nước súc miệng, thực phẩm chức năng và dịch vụ nha khoa. Cô sở hữu thương hiệu Hoàng Hường thông qua các doanh nghiệp và sản phẩm như Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường,...