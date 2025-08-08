Bị bán khi còn nhỏ, KOL có 5 triệu người theo dõi tha thiết tìm bố mẹ ruột

Cô gái Trung Quốc 20 tuổi này được biết đến với tên gọi Aurora, có 5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Sau khi một đoạn video quay cảnh Aurora mua đồ ăn được lan truyền mạnh mẽ, cô được mệnh danh là "Chị Toufu”. Các video của cô thường nói về cuộc sống du học, du lịch khắp đất nước và khám phá ẩm thực Thái Lan, theo Jiupai News.

Aurora mong muốn được tìm lại gia đình ruột thịt của mình. (Ảnh: Handout)

Ngày 30/6, Aurora chia sẻ một video kể lại nỗi đau bị bắt cóc hồi nhỏ. Cô không biết những người ruột thịt của mình sống ở đâu hay tên thật của mình là gì, chỉ nhớ gia đình mình rất hạnh phúc. Bố mẹ ruột rất yêu thương cô, anh trai và hai chị gái thường dẫn cô đến chơi gần một con suối.