Bị bạn gái 'đá' vì quá béo, chàng trai giảm 35kg 'lột xác' thành nam thần

"Tôi tập thể dục 1 lần vào buổi sáng, 1 lần vào buổi trưa và 1 lần vào buổi tối, đặc biệt chú ý đến lượng dầu và muối nạp vào. Tôi đã kiên trì thực hiện tất cả", chàng trai kể, đồng thời cho biết những bộ đồ trước đây anh mặc rất chật thì giờ thậm chí phải dùng thêm thắt lưng.

Xiao Ku cho biết nhờ kiên trì tập luyện theo chương trình chuyên sâu và kiểm soát chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, chỉ trong 3 tháng anh đã giảm được 35kg. Tỷ lệ mỡ trên cơ thể cũng giảm 12%.

Xiao Kou tin rằng hành trình này tuy vất vả nhưng thật xứng đáng. "Giờ nhìn lại, tôi biết ơn trải nghiệm đó vì đã giúp tôi gặp được phiên bản tốt hơn của chính mình".

Cân nặng của Xiao Kou đã ổn định trong 3 tháng nay. Anh cũng dự định học thêm kiến thức về thể hình một cách có hệ thống, biến kinh nghiệm của mình thành kỹ năng chuyên nghiệp để giúp đỡ nhiều người hơn.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, cư dân mạng đã dành nhiều lời khen "có cánh" cho vóc dáng hiện tại của Xiao Kou. "Sau bao nhiêu quyết tâm, anh ấy đã trở thành nam thần"; "Không chỉ ở ngoại hình, giảm cân còn giúp sức khỏe chúng ta cải thiện đáng kể";... là một số bình luận trên mạng xã hội.