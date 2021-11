Bị bà Nguyễn Phương Hằng khởi kiện dân sự, nhà báo Nguyễn Đức Hiển nói gì?

Điều này hoàn toàn khác biệt với “Định tội danh chính thức” - sự đánh giá chính thức từ Nhà nước về tính chất pháp lý hình sự về một hành vi phạm tội cụ thể do các Cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện.

Ông Nguyễn Đức Hiển.

Ông Hiển cũng cho biết, sẽ không gửi yêu cầu phản tố do đang tố giác tội phạm, yêu cầu khởi tố với hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng làm nhục, vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúc phạm danh dự, nhân phẩm mình tại Công an tỉnh Bình Dương. Hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng phải được xử lý đúng quy định của pháp luật hình sự mà không phải được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự.

Về nguyên tắc, việc xác định hành vi có dấu hiệu tội phạm sẽ được ưu tiên hơn việc giải quyết yêu cầu về dân sự, do vậy Tòa án cần chờ kết quả giải quyết của Công an tỉnh Bình Dương trước khi giải quyết vụ việc dân sự của bà Hằng.