Bí ẩn ‘tháp ma’ xây từ năm 1990 trụ vững trong động đất

Trong khi đó, những câu chuyện kỳ bí "tòa tháp ma" có thể khiến người mua không mặn mà. Một số người tin rằng tòa nhà bị ma ám, vì khu đất xây dựng từng là một nghĩa trang cũ. Một du khách người Thụy Điển được phát hiện treo cổ trên tầng 43 vào năm 2014, khiến tòa tháp càng trở nên rùng rợn hơn.

Hai năm sau, công trường xây dựng bị bỏ hoang này đã trở thành bối cảnh rùng rợn cho một bộ phim kinh dị năm 2017 có tựa đề The Promise.

Do bị bỏ hoang nhiều năm, tòa nhà đã thu hút sự tò mò của những nhà thám hiểm đô thị, những người thường xuyên leo lên độ cao của tòa nhà để tạo nội dung mạng xã hội. Năm 2014, việc leo lên tòa tháp cao 185m đã bị coi là bất hợp pháp do lo ngại về an toàn.

Vấn đề tài chính, pháp lý, tình trạng xuống cấp và danh tiếng kỳ bí đã biến Sathorn Unique thành một dự án gần như không thể tái khởi động. Hiện số phận của tòa nhà chọc trời bị bỏ hoang này vẫn còn là ẩn số.

Trong thời gian chờ đợi, không thể phủ nhận rằng "tháp ma" vẫn tiếp tục thu hút trí tưởng tượng của khách du lịch và những nhà thám hiểm đô thị gan dạ.

(Theo SCMP, TG, Wiki)