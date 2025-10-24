Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Như đã đưa tin, vào ngày 13/10/2025, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về vai trò cầm đầu trong đường dây sản xuất – kinh doanh hàng giả là thực phẩm, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Lương Bằng Quang - chồng Ngân 98 được tại ngoại, tiếp tục phối hợp làm việc với công an.

Ngân 98 tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Khám xét nhà riêng của vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang mới đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong két sắt chứa 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 3,2 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cảnh sát cũng tạm giữ 2 ô tô hạng sang.