BÍ ẨN "HÀNG RÀO SỐNG" 4 LỚP BẢO VỆ TỔNG THỐNG NGA PUTIN

Tổng thống Vladimir Putin được bảo vệ bởi 4 lớp an ninh đặc biệt với các đặc vụ được huấn luyện bài bản, có khả năng ứng phó với mọi tình huống nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho nhà lãnh đạo Nga ở bất kỳ nơi nào ông đặt chân đến.

Đội đặc vụ bảo vệ Tổng thống Putin trong một sự kiện tại Vienna, Áo (Ảnh: TASS).

Nhiệm vụ bảo vệ chính cho Tổng thống Vladimir Putin được giao phó cho Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO). Thực tế cho thấy không có bất kỳ dữ liệu công khai hay báo cáo chính thức nào về hoạt động của FSO. Vì gần như không có lực lượng an ninh nào của Nga được giữ bí mật cao như FSO, nên các thông tin liên quan tới hoạt động của FSO đều chỉ dựa trên sự phỏng đoán.

Gốc rễ của FSO bắt nguồn từ một nhánh của Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) - cơ quan an ninh với quyền lực rất mạnh thời Liên Xô. Khi đó, nhánh này chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các quan chức cấp cao của Nga, tương tự FSO bây giờ.

Trong suốt 16 năm, FSO do Tướng Yevgeny Murov, một đồng minh lâu năm của Tổng thống Vladimir Putin, dẫn đầu. Tới tháng 5/2016, Tổng thống Putin đã chấp thuận đơn từ chức của ông Murov và bổ nhiệm cấp phó là ông Muscovite Dmitry Kochnev vào vị trí lãnh đạo FSO. Tướng Murov, một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Nga, đã đảm nhận ví trí lãnh đạo FSO chỉ 11 ngày sau khi ông Putin lên làm tổng thống và giữ vị trí này kể từ thời điểm đó.

Đặc vụ bảo vệ ông Putin trước nhóm biểu tình tại Đức

Thông tin về người kế nhiệm Tướng Murov tại FSO hiện không có nhiều. Ông Dmitry Kochnev được xem là người "không tiểu sử" vì gần như không tìm thấy bất kỳ dòng thông tin nào về ông trên các trang web của FSO cũng như của Điện Kremlin. Một trong số những thông tin hiếm hoi được tiết lộ là ông Kochnev đã lãnh đạo Cơ quan An ninh Tổng thống, một đơn vị của FSO, từ cuối năm 2015.

Có nhiều giai thoại xung quanh sứ mệnh bảo vệ yếu nhân của FSO. Trong vòng 15 năm, cơ quan này được đồn đoán đã sử dụng một nhân vật có ngoại hình giống Tổng thống Putin để giúp "đóng thế" nhà lãnh đạo Nga trong các hoạt động nguy hiểm như lặn dưới đáy hồ hay lái máy bay chiến đấu.

FSO hiện có khoảng 20.000-30.000 đặc vụ mặc đồng phục và vài nghìn nhân sự mặc thường phục. Con số này lớn hơn nhiều so với giai đoạn trước khi ông Putin lên làm Tổng thống. FSO có nhiệm vụ bảo vệ vali hạt nhân Cheget, biểu tượng quyền lực của các đời tổng thống Nga. Bên trong vali này được cho là chứa các thiết bị liên lạc, cho phép Tổng thống Nga ra lệnh một cuộc tấn công hạt nhân vào bất cứ mục tiêu nào trên thế giới.