Bí ẩn cuộc "săn tìm" vật thể lạ trên không của quân đội Mỹ

Chính vì vậy, các chuyên gia đã đặt ra các giả thuyết chính cho sự xuất hiện của UAP, ví dụ như đây là các công nghệ tối mật của một nhánh nào đó trong quân đội Mỹ mà phía điều tra chưa thể nắm được, hoặc là một hiện tượng tự nhiên nào đó gây tác động lên các thiết bị, gây ra ảo ảnh khiến người quan sát không thể biết đó là vật thể gì.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ nghi ngờ rằng đây có thể là thiết bị từ đối thủ như Nga, hoặc Trung Quốc sử dụng để giám sát Mỹ. Trong vụ việc ngoài khơi California hồi năm 2019, các UFO có thể là công cụ để đối thủ của Mỹ sử dụng các cộng nghệ mà Mỹ chưa nắm được để trinh thám hoạt động của các chiến hạm. Hoặc chúng đóng vai trò như "mồi nhử" để Mỹ kích hoạt phản ứng trước tình huống bất ngờ và để đối thủ của Mỹ có thể thu thập các dữ liệu tình báo điện tử quan trọng hay các thông số liên quan tới quy trình tác chiến nhạy cảm của Washington khi Mỹ phản ứng.

Theo nhà báo Gideon Lewis-Kraus của New Yorker, việc Mỹ rất quan tâm tới việc điều tra UFO dường như là sản phẩm của thời Chiến tranh Lạnh khi Washington luôn lo ngại về việc Liên Xô có thể đưa những thiết bị hiện đại hơn tới để do thám Mỹ. Vì vậy, kể từ đó họ muốn sở hữu năng lực có thể kiểm soát được toàn bộ không phận để nắm được các vật thể lạ, cũng như điều tra xem chúng cụ thể là gì.

Bản báo cáo của Lầu Năm Góc đã ngầm xác nhận việc quân đội Mỹ thừa nhận và nghiên cứu nghiêm túc về UFO, nhưng lại đưa ra thông tin quá mơ hồ về chúng, cho thấy UFO hay UAP vẫn là một chủ đề bí ẩn. Bản báo cáo thừa nhận rằng, việc quân đội Mỹ thiếu các thông tin có chất lượng "ngăn chặn họ đưa ra kết luận chính xác về nguồn gốc và ý định của các UAP".

Theo NBC News, giới khoa học dường như lại tỏ ra không mấy mặn mà với việc điều tra nguồn gốc UFO. Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Neil deGrasse Tyson cho biết ông sẽ chỉ nghiên cứu về vấn đề này một cách nghiêm túc khi "người ngoài hành tinh" gửi cho ông "lời mời ăn tối". Quan điểm của giới khoa học chính là vì họ chưa có bằng chứng cụ thể về UFO, và chúng gần như là các quan sát có phần mơ hồ, thiếu thuyết phục nên họ không tỏ ra hứng thú.

Một UFO ngoài khơi bờ biển phía đông Mỹ năm 2015 (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Vì vậy, trước khi quân đội Mỹ công bố các nghiên cứu về UFO, các vật thể này thường được coi là các câu chuyện viễn tưởng, thuyết âm mưu nhiều hơn là cơ sở khoa học.

Tuy nhiên, chính phủ và quân đội Mỹ lại nghĩ khác. Thứ nhất, họ muốn biết xem liệu các vật thể trên có gây ra mối đe dọa quân sự hay không. Trong bối cảnh hiện tại, các UAV được xem là vũ khí tương lai, có thể trở thành một công cụ tác chiến mới trong chiến tranh hiện đại. Mỹ không muốn theo sau đối thủ về mặt công nghệ và trở nên bị động, vì vậy, họ muốn giải mã cụ thể những UFO để biết chúng thực sự là gì.

Ngoài ra, nếu đó không phải là thiết bị quân sự thì nó có thể mang tới cơ hội để Mỹ có thể nắm bắt về công nghệ và khoa học tiên tiến mà họ chưa nắm rõ.

Chính vì quan điểm này mà hồi tháng 11 năm ngoái, Lầu Năm Góc tuyên bố thành lập cơ quan điều tra UFO mới trong văn phòng an ninh và tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ. Văn phòng này sẽ chỉ tập trung vào các vụ việc diễn ra bên trong và gần các khu vực được phân loại là "không phận sử dụng đặc biệt" - ám chỉ những nơi bị kiểm soát chặt chẽ do nhạy cảm về lý do an ninh.

Đức Hoàng

Tổng hợp