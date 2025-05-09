Bí ẩn công nghệ tên lửa JL-3 Trung Quốc khiến Mỹ ‘toát mồ hôi’, thay đổi cán cân thế giới

Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-3 (hay còn gọi là Julang-3, nghĩa là rồng xanh-3) là một trong những thành tựu công nghệ quân sự tiên tiến nhất của Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân dưới biển của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Là tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) thế hệ mới, JL-3 được thiết kế để tăng cường khả năng răn đe hạt nhân thứ hai (second-strike capability), cho phép Trung Quốc thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu hoặc đáp trả từ các khu vực an toàn như Biển Đông mà không cần tiếp cận đại dương mở.

Dựa trên các nguồn National Interest, fontanka.ru, nevskii-bastion.ru… bài phân tích sẽ khám phá lịch sử phát triển, thông số kỹ thuật công nghệ, ý nghĩa chiến lược của JL-3…, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu vào năm 2025.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3, với tầm bắn 10.000 –12.000km (ảnh: Xinhua)

Lịch sử phát triển

Sự phát triển của JL-3 bắt đầu từ đầu những năm 2010, dựa trên nền tảng của người tiền nhiệm JL-2, nhằm khắc phục những hạn chế về tầm bắn và khả năng sống sót trước các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo National Interest, quá trình phát triển được tách rời khỏi chương trình tàu ngầm Type 096 thế hệ mới vào năm 2020 để đẩy nhanh tiến độ, với thời gian tích hợp dự kiến mất ít nhất 5 năm.