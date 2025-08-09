Bí ẩn công nghệ tên lửa DF-5C: Tầm bắn 20.000km, mang 10 đầu đạn MIRV, thay đổi cuộc chơi địa chính trị

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C (ICBM) sử dụng nhiên liệu lỏng, đã được Trung Quốc giới thiệu lần đầu tiên tại cuộc duyệt binh quân sự kỷ niệm Ngày Chiến thắng 3/9, đánh dấu 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh chống Nhật và Chiến tranh chống Phát xít thế giới.

Video: CCTV 13

Dựa trên các nguồn tin RBC, Global Times và PBS, bài viết sẽ phân tích đánh giá các đặc điểm công nghệ, khả năng chiến lược và ý nghĩa của DF-5C trong bối cảnh quân sự toàn cầu.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C. Ảnh: Go Nakamura/rbc.ru

Đặc điểm công nghệ của DF-5C

Theo Global Times,DF-5C là phiên bản nâng cấp của dòng tên lửa DF-5, một trong những trụ cột của kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Trung Quốc.

Bí ẩn công nghệ tên lửa JL-3 Trung Quốc khiến Mỹ ‘toát mồ hôi’, thay đổi cán cân thế giới

Các chuyên gia quân sự được Global Times trích dẫn ước tính DF-5C có tầm bắn vượt quá 20.000km, cho phép nó bao phủ toàn cầu.

Điều này đánh dấu một bước tiến lớn so với các phiên bản trước như DF-5A và DF-5B, vốn có tầm bắn giới hạn hơn (khoảng 12.000-15.000km).

Tầm bắn này giúp DF-5C có khả năng tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới từ lãnh thổ Trung Quốc, củng cố vị thế răn đe chiến lược của nước này.