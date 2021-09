'Bí ẩn' cô gái mặc váy cưới đi bộ giữa đường xôn xao MXH

Xuất hiện trên nhiều diễn đàn MXH hôm qua là đoạn video ghi được cho quay từ cabin xe ô tô, phía trước là hình ảnh cô gái mặc váy cưới đang đi bộ giữa đường.

Cụ thể theo diễn biến ghi lại, cô gái này mặc chiếc váy cưới đang bước đi trên làn đường dành cho ô tô. Ngoài diện chiếc váy cưới cồng kềnh, cô gái khoác thêm bên ngoài một chiếc áo chống nắng màu vàng, trùm kín mặt.

Mặc sự chú ý của những người đi đường, cô gái vẫn thản nhiên đưa hay tay xách tà váy cưới rồi tiến về phía trước.

Nguyên nhân khiến cô gái này có hành động kỳ lạ như vậy được chia sẻ như sau: