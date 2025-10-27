Bí ẩn chưa thể giải mã về cặp song sinh đầu thai Pollock

Từ khi mới chập chững biết đi, cặp song sinh bộc lộ những ký ức, nỗi sợ và cả dấu vết cơ thể trùng khớp kỳ lạ với 2 chị đã mất. Trường hợp này nhanh chóng trở thành đề tài gây chấn động châu Âu và được giới khoa học nghiên cứu suốt nhiều thập niên, nhưng cho đến nay, lời giải xác đáng vẫn là một bí ẩn.

Cặp song sinh Gillian và Jennifer với những bí ẩn về sự tái sinh đến nay vẫn chưa có lời giải đáp

Bi kịch ở Hexham và sự “tái sinh” không tưởng

Bi kịch xảy ra vào ngày 7/5/1957. Trên đường đến nhà thờ, Joanna và Jacqueline bị một người lái xe mất kiểm soát lao lên vỉa hè tông trúng. Cả hai cùng người bạn đi cùng tử vong tại chỗ. Theo hồ sơ cảnh sát, người lái xe trong tình trạng rối loạn tinh thần và có ý định tự tử. Mất mát quá lớn khiến vợ chồng Pollock chìm trong đau khổ suốt nhiều tháng.

Thông tin về tai nạn được đăng trên báo năm 1957 - Ảnh: Wordpress

Năm 1958, bà Florence mang thai. Các bác sĩ chẩn đoán chỉ có 1 thai nhi, song bà lại sinh ra 2 bé gái khỏe mạnh vào ngày 4/10/1958. Gia đình đặt tên 2 bé là Gillian và Jennifer. Điều đáng kinh ngạc là ngay từ khi mới hơn 2 tuổi, cặp song sinh đã tỏ ra quen thuộc với những món đồ chơi từng thuộc về Joanna và Jacqueline, dù chúng được cất kỹ từ sau tai nạn.

Khi được đưa trở lại thị trấn Hexham, nơi 2 chị đã mất, Gillian và Jennifer có thể chỉ đúng đường tới trường cũ, mô tả được khu xích đu phía sau sân và nhận ra những nơi mà các bé chưa từng đặt chân đến. Mỗi khi nghe tiếng xe nổ máy, 2 bé lại run sợ, ôm chặt lấy nhau và hét lên: “Chiếc xe! Chiếc xe đang đến!”. Những phản ứng ấy khiến ngay cả người mẹ vốn hoài nghi về chuyện tái sinh cũng bắt đầu lung lay.

Cặp song sinh Joanna - Jacqueline (trái) và 2 chị gái Joanna - Jacqueline - Ảnh: Wordpress

Không chỉ dừng lại ở ký ức, điều khiến các nhà khoa học đặc biệt chú ý là dấu vết cơ thể của Jennifer. Bé có 1 vết bớt ở hông trái và 1 dấu nhỏ trên trán, trùng với vị trí của vết bớt và sẹo mà Jacqueline từng có. Trong khi đó, Gillian không hề có những đặc điểm này. Sự khác biệt ấy càng khó lý giải hơn khi xét nghiệm năm 1978 xác nhận Gillian và Jennifer là cặp song sinh một trứng, nghĩa là mang bộ gene giống hệt nhau. Về lý thuyết, chúng phải có cấu trúc cơ thể tương đồng, nhưng thực tế lại khác biệt.

Ian Stevenson và cuộc truy tìm lời giải cho luân hồi

Trường hợp của gia đình Pollock được bác sĩ tâm thần Ian Stevenson, giáo sư Đại học Virginia (Mỹ), ghi nhận từ năm 1963. Ông đã đến gặp gia đình khi 2 bé mới 4 tuổi, tiến hành quan sát, chụp ảnh dấu bớt, phỏng vấn cha mẹ và hàng xóm. Stevenson tiếp tục trở lại vào các năm 1967 và 1978 để theo dõi diễn tiến.

Cặp song sinh Gillian - Jennifer năm 7 tuổi - Ảnh: Wordpress

Ca song sinh Pollock được đưa vào nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng của ông như Children Who Remember Previous Lives (tạm dịch Những đứa trẻ nhớ được tiển kiếp), Reincarnation and Biology và European Cases of the Reincarnation Type (tạm dịch: Luân hồi và sinh học: Đóng góp vào việc lý giải nguyên nhân của các vết bớt và dị tật bẩm sinh). Các nghiên cứu này đều được lưu trữ tại Division of Perceptual Studies (tạm dịch: Phân khoa Nghiên cứu Tri giác - DOPS), trung tâm thuộc Đại học Virginia chuyên khảo cứu hiện tượng ký ức tiền kiếp ở trẻ em.

Theo Stevenson, điểm đặc biệt của trường hợp Pollock không chỉ nằm ở yếu tố tâm lý mà còn ở góc độ sinh học. Việc 2 bé giống hệt nhau về di truyền nhưng chỉ một người có dấu bớt và nỗi ám ảnh tương đồng với người chị quá cố gợi lên khả năng tồn tại “yếu tố thứ ba” ngoài di truyền (nature) và môi trường (nurture) - một điều mà khoa học hiện nay vẫn chưa lý giải được.

Những bí ẩn xung quanh cặp song sinh Gillian - Jennifer đến nay vẫn chưa có lời giải đáp - Ảnh: Medium

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến hoài nghi. Một số nhà nghiên cứu cho rằng ông John Pollock, người cha vốn tin mạnh mẽ vào luân hồi, có thể đã vô tình gieo vào tâm trí 2 con những ký ức về chị gái. Những lời kể của các bé, theo lập luận này, là kết quả của trí tưởng tượng và ảnh hưởng tâm lý gia đình. Ngoài ra, toàn bộ chứng cứ đều dựa trên lời kể của cha mẹ, chưa có xác minh độc lập từ người ngoài. Khi trưởng thành, chính Gillian và Jennifer cũng không còn nhớ rõ những ký ức tiền kiếp từng khiến thế giới kinh ngạc.

Dẫu vậy, trường hợp Pollock vẫn được xem là một trong những hồ sơ đặc biệt nhất về hiện tượng tái sinh ở phương Tây. Ở một xã hội như Anh, nơi niềm tin vào luân hồi không phổ biến, việc xuất hiện hàng loạt chi tiết trùng hợp về thời gian, ký ức và dấu vết cơ thể khiến giới khoa học khó thể phớt lờ. Hơn 6 thập niên trôi qua, những bí ẩn về cặp song sinh đầu thai Pollock vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp. Đó là một bí ẩn nằm giữa ranh giới của tâm linh và khoa học, khiến người ta vừa hoài nghi vừa không khỏi kinh ngạc trước điều mà con người vẫn chưa thể hiểu hết về chính sự sống của mình.