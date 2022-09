Bí ẩn bên trong khách sạn bỏ hoang ở Ireland

2 phút trước Ăn ngon - Sống khỏe

Theo trang Eat this not that, xây dựng chế độ ăn uống cân bằng có tác động đến sức khỏe tim mạch bởi điều chỉnh các yếu tố nguy cơ như huyết áp, tiểu đường, cholesterol và cân nặng. Một số thói quen ăn vặt có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.