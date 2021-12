Bí ẩn "bàn chân tiên" dưới chân núi Đọ

Your browser does not support the audio element.

Núi Đọ nằm trên địa bàn 3 xã Thiệu Tân (Thiệu Hóa), Thiệu Vân, Thiệu Khánh (thành phố Thanh Hóa). Nhìn xa, ngọn núi trông giống hình con rùa, dân gian thường gọi là "Linh quy hí thủy". Nơi đây chứa đựng nhiều câu chuyện kỳ bí, đặc biệt là sự tích về "bàn chân tiên".

Dưới chân núi Đọ thuộc xã Thiệu Vân, trong vườn gia đình anh Đỗ Văn Toản có một tảng đá lớn, trên tảng đá là hình một "bàn chân người khổng lồ", người dân quanh vùng vẫn gọi đó là "bàn chân tiên".

Theo anh Toản, khi gia đình chuyển về đây ở đã có tảng đá này rồi. "Những năm đó, thi thoảng tôi lại thấy một số người đến khu vườn nhà xem hình vết chân trên phiến đá rồi tò mò hỏi về khu vườn này có gì khác thường không. Không biết thực hư câu chuyện về "bàn chân tiên" này ra sao nhưng họ truyền tai nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác về một bàn chân linh thiêng", anh Toản kể lại.

Theo nhiều vị cao niên trong làng, khi họ sinh ra và lớn lên đã thấy dấu chân này trên tảng đá. Người xưa đồn đoán về "dấu chân của người khổng lồ" từ xa xưa đến bạt núi, san đồi cho làng xóm mọc lên, mà dân gian hay gọi ông Vồm. Nhiều năm qua, câu chuyện về "vết chân tiên" được truyền tụng khiến nhiều người đã kéo về đây để được tận mắt chiêm ngưỡng.