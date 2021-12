BH Media lên tiếng về nghi vấn "đánh" bản quyền Quốc ca tại AFF Cup

Your browser does not support the audio element.

Trả lời phóng viên Dân trí tối 6/12 xoay quanh nghi vấn vì sao không thể nghe Quốc ca Việt Nam tại AFF Cup qua YouTube? Và đơn vị nói gì khi trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng BH Media can thiệp bản quyền dẫn tới sự cố trên?

BH Media khẳng định: "Vụ việc các kênh YouTube tắt tiếng Quốc ca lần này không hề liên quan đến BH Media".

BH Media thông tin thêm tới báo chí: "Trong trận Việt Nam - Ả Rập Xê Út diễn ra tối 16/11 tại Việt Nam, kênh YouTube của FPT (đơn vị có bản quyền tiếp sóng trận đấu này) đã không thể kiếm được tiền vì lý do trận đấu dùng bản ghi Tiến quân ca do hãng đĩa nước ngoài sản xuất, cụ thể là Hãng đĩa Marco Polo.

Video trận đấu thuộc Vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út đăng tải trên kênh YouTube "FPT Bóng Đá Việt" đã bị Naxos Digital Services US (thay mặt cho Hãng đĩa Marco Polo) thông báo xác nhận sở hữu bản quyền bản ghi Quốc ca Việt Nam.