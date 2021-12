BH Media có liên quan đến vụ việc tắt tiếng Quốc ca trận Việt Nam - Lào?

Cụ thể, khi các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hát Quốc ca trước trận đấu, trên màn hình kênh YouTube này hiển thị dòng thông tin với nội dung: "Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ Chào cờ. Sau lễ Chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm".

Kênh YouTube này đã bị Naxos Digital Services US - đơn vị thay mặt cho hãng đĩa Marco Polo thông báo xác nhận sở hữu bản quyền bản ghi bài Tiến quân ca. Lý do là Ban tổ chức đã chọn bản ghi Tiến quân ca của hãng đĩa Marco Polo. Hậu quả là kênh YouTube tiếp sóng bị mất doanh thu do vi phạm bản quyền ghi.

Như vậy, theo BH Media, trong trận đấu Việt Nam - Lào không có bên nào "đánh bản quyền" Quốc ca, nguyên nhân là đơn vị tiếp sóng tự tắt tiếng để phòng xa, tránh mất doanh thu. Video những trận đấu của các quốc gia khác trên kênh YouTube của Next Media cũng bị tắt tiếng để không bị xác nhận bản quyền âm nhạc.

Phía BH Media cũng cho rằng bản quyền âm nhạc trên môi trường số ngày càng chặt chẽ, do đó tất cả các bên đều phải nâng cao ý thức.

Duy Vũ