Bệnh viện tuyến tỉnh sẵn sàng 'tách đôi' để chống dịch

Để chuẩn bị cho tình huống có thêm nhiều ca bệnh trong thời gian sắp tới, bệnh viện đã chuẩn bị kế hoạch mở rộng thêm giường hồi sức tích cực, đào tạo nhân lực điều trị COVID-19 ở tất cá các khoa và có kế hoạch tăng cường luân phiên nhân lực cho Khu điều trị COVID-19.

Sẵn sàng kế hoạch dự trù về trang thiết bị, thuốc, hóa chất sinh phẩm, vật tư phục vụ cho công tác điều trị và xét nghiệm khi có tình huống dịch bệnh lan rộng và có nhiều ca mắc trên địa bàn tỉnh.Có kế hoạch đề xuất hỗ trợ từ các bệnh viện tuyến trung ương khi có nhiều ca nặng, nguy kịch, vượt quá khả năng của bệnh viện.

