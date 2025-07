Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thông tin vụ chậm bàn giao thi thể

Theo quy định, trường hợp người bệnh được đưa đến viện khi đã tử vong từ trước, bệnh viện cần phối hợp với cơ quan công an để tiến hành xác minh nguyên nhân tử vong và hoàn tất các bước pháp lý cần thiết trước khi bàn giao thi thể cho thân nhân.

Bệnh viện buộc phải tiếp nhận các giấy tờ từ phía địa phương và cơ quan điều tra có đầy đủ chữ ký và dấu mộc theo quy định, bao gồm: biên bản xác nhận của cơ quan công an khu vực xảy ra tử vong; giấy xác nhận nguyên nhân tử vong không do tác động hình sự; chứng từ liên quan có dấu xác thực từ địa phương hoặc công an phường.

Đối với trường hợp ngày 12.7, phía thân nhân người bệnh đã cung cấp giấy tờ từ Công an phường Thuận Giao. Tuy nhiên, hồ sơ này thiếu một số xác nhận pháp lý theo đúng quy trình (bao gồm dấu mộc đỏ và chữ ký của cơ quan chức năng có thẩm quyền).

Do vậy, nhân viên chuyên trách của bệnh viện đã tạm thời chưa thể hoàn tất việc bàn giao, đồng thời hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định. Mục đích là để đảm bảo tính pháp lý cho cả gia đình và bệnh viện trong những tình huống đặc biệt này."Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương khẳng định đã thực hiện đúng quy trình theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình giải thích và hướng dẫn, một số nhân viên y tế đã truyền đạt thông tin còn thiếu linh hoạt, khiến gia đình người bệnh hiểu nhầm về trách nhiệm xử lý. Chúng tôi xin nhận lỗi và sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời, tăng cường tập huấn kỹ năng giao tiếp, cải thiện cách tiếp cận và hỗ trợ người dân - đặc biệt trong những tình huống nhạy cảm" - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thông tin.