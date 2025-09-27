Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành nhiệm vụ tại Nam Sudan về nước

Phát biểu tại lễ đón, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng chúc mừng và biểu dương những kết quả mà BVDC2.6 đã đạt được trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng bày tỏ vui mừng khi tập thể cán bộ, nhân viên BVDC2.6 đã kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm của các đơn vị tiền nhiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để duy trì và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn y tế và công tác đối ngoại quốc phòng, để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ – người chiến sĩ quân y Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Các đại biểu và cán bộ, nhân viên BVDC2.6 tại sân bay quốc tế Nội Bài

Cụ thể, trong 1 năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan, BVDC2.6 đã thu dung, khám chữa bệnh cho hơn 2.600 bệnh nhân, trong đó nổi bật là đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật, thủ thuật khó; hoạt động khám, chữa bệnh và điều trị đảm bảo hiệu quả, an toàn, đúng quy định của LHQ và quân y Việt Nam. Đồng thời, bệnh viện tổ chức nhiều hoạt động dân vận có ý nghĩa thiết thực, được bạn bè quốc tế và người dân địa phương đánh giá cao, tiêu biểu là các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ giáo dục, giao lưu văn hóa; tiếp đón nhiều đoàn đại diện các đơn vị bạn sang thăm, gặp gỡ, làm việc, qua đó tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết quốc tế; tổ chức thành công các chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực, văn nghệ nhân các ngày lễ lớn của Việt Nam và quốc tế...