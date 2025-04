Bệnh viện 108 thu hồi sữa của công ty sản xuất giả đã tư vấn cho bệnh nhân dùng

Mẹ chị L. đã uống sữa Hofumil Gold Plus, giá gần 1 triệu đồng/hộp. Sản phẩm này nằm trong nhóm gần 600 loại sữa giả vừa bị công an phát hiện, do Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Rance Pharma sản xuất.

"Cầm sữa lên thấy tên lạ, nghĩ bệnh viện đưa cho sử dụng là yên tâm, không ngờ đây lại là sữa giả", chị L. cho biết.