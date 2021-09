Bệnh sốt bí hiểm khiến hàng loạt trẻ em ở Ấn Độ tử vong

Ít nhất 50 người, chủ yếu là trẻ em, ở bang Uttar Pradesh đã tử vong vì căn bệnh sốt lạ trong tuần qua

Vào thời điểm Ấn Độ dường như dần hồi phục sau làn sóng Covid-19 thứ 2, những cái chết ở Uttar Pradesh đã gây ra sự lo lắng về cơn sốt bí ẩn đang quét qua vùng nông thôn của bang đông dân nhất Ấn Độ.



Các bác sĩ ở một số quận bị ảnh hưởng - Agra, Mathura, Mainpuri, Etah, Kasganj và Firozabad - tin rằng sốt xuất huyết có thể là nguyên nhân chính gây tử vong.



Nhiều bệnh nhân có số lượng tiểu cầu suy giảm - đặc trưng của bệnh sốt xuất huyết nặng.



Quận Firozabad có 40 người, trong đó có 32 trẻ em, đã chết trong tuần qua. Tiến sĩ Neeta Kulshrestha, quan chức y tế cấp cao của quận, cho biết: “Các bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em, ra đi rất nhanh”.



Bệnh sốt xuất huyết là dạng bệnh nhiệt đới, đã có ở Ấn Độ hàng trăm năm nay. Đây là dịch bệnh lưu hành ở hơn 100 quốc gia, nhưng khoảng 70% các ca bệnh được ghi nhận châu Á. Có bốn loại virus gây sốt xuất huyết và trẻ em có nguy cơ tử vong trong lần nhiễm thứ hai cao gấp 5 lần so với người lớn.



Gần 100 triệu trường hợp sốt xuất huyết nghiêm trọng xảy ra trên toàn thế giới mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá: “Tác động kết hợp của Covid-19 và dịch sốt xuất huyết có thể gây ra những hậu quả tàn khốc”.



Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn chưa khẳng định chắc chắn liệu một trận dịch sốt xuất huyết có phải là nguyên nhân gây ra những ca tử vong do sốt ở Uttar Pradesh hay không.



Bang có hơn 200 triệu dân, điều kiện vệ sinh kém, mức độ suy dinh dưỡng cao ở trẻ em và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chắp vá, thường xuyên có các ca sốt bí ẩn như vậy sau những đợt mưa bão mỗi năm.



Các đợt bùng phát của bệnh viêm não Nhật Bản do muỗi gây ra - lần đầu tiên được xác định ở Uttar Pradesh vào năm 1978 - đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.500 người.



Chiến dịch tiêm chủng bắt đầu từ năm 2013 đã giúp giảm số ca bệnh, nhưng trẻ em vẫn tiếp tục tử vong. 17 em đã chết vì viêm não Nhật Bản ở Gorakhpur cho đến nay. Trong năm nay, 428 trường hợp đã được ghi nhận.