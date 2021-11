Bệnh nhân ung thư vú có thể sống 10, 15 thậm chí hơn 20 năm

Your browser does not support the audio element.

Theo thống kê của Globocan năm 2020, nước ta có gần 183.000 ca mắc mới ung thư, trong đó ung thư vú là hơn 21.000 người, chiếm gần 12%. Ngoài ra cũng trong năm 2020, Việt Nam ghi nhận hơn 9000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.

Ung thư vú nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm thì hiệu quả điều trị càng cao. Theo ghi nhận thực tế từ Bệnh viện K và các bệnh viện chữa trị ung thư vú tại Việt Nam, rất nhiều chị em phụ nữ đã điều trị khỏi căn bệnh này và có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình 10, 15 năm thậm chí hơn 20 năm.

Ảnh minh họa: G.K.

Theo GS.TS Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ nhiều nước trên thế giới và Việt Nam. Trong số các bệnh ung thư ở nữ, ung thư vú chiếm tới 35%. Bệnh được phát hiện ở giai đoạn càng sớm thì tỷ lệ chữa khỏi bệnh càng cao. Ung thư vú có thể chữa khỏi 100% nếu được phát hiện ở giai đoạn tiền lâm sàng. Tỷ lệ sống thêm sau 5 năm giảm dần khi bệnh được phát hiện và điều trị muộn hơn.