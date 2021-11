Bệnh nhân ung thư vú có nên ăn đậu nành?

Your browser does not support the audio element.

Chuyên gia dinh dưỡng Bệnh viện K cho biết, các thực phẩm từ đậu nành như hạt đậu tương, đậu phụ, các đồ uống làm từ đậu nành là những thực phẩm tốt cho sức khỏe và có chứa nguồn estrogen từ thực vật.

Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, ăn các chế phẩm từ đậu nành ngay từ bé có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú.