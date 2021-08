Bệnh nhân Covid-19 xin lỗi vì khiến 87 người liên lụy sau đám tang mẹ

Ngày 23/7, anh C. đưa mẹ đi điều trị ung thư phổi tại Bệnh viện Ung bướu ở TP.HCM. Tại đây, anh C. và mẹ được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR và đều có kết quả âm tính. Chiều 6/8, mẹ mất, anh C. thuê xe cấp cứu, cùng em gái đưa thi thể mẹ về Đắk Lắk mai táng. Trước khi lên xe, cả hai đều làm xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính.

“Chưa kịp cảm ơn tấm lòng của mọi người, giờ con lại phải cúi đầu xin lỗi vì đã gây ra sự phiền toái và khó khăn này. Cầu mong mọi người bình an. Con chắp tay ngàn lần xin lỗi mọi người”, anh P.T.C, bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đắk Lắk, chia sẻ dòng trạng thái trên mạng xã hội. Anh P.T.C, 30 tuổi, trú tại buôn Ea Kruế, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, Đắk Lắk. Ngày 19/8, anh được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk để điều trị Covid-19. “Tôi buồn lắm khi bà con, làng xóm, người quen… trở thành F1. Giờ đây tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi mọi người rất nhiều và cầu mong đừng có thêm trường hợp nào mắc bệnh”, anh C. tâm sự.



Tang lễ của mẹ anh C. được tổ chức trong một ngày ở buôn Ea Kruế. Thời gian này, anh C. đã tiếp xúc nhiều người đến cúng viếng, đưa tiễn mẹ. Lo xong việc hậu sự, anh C. tới Trạm y tế xã Ea Bông khai báo.



Ngày 16/8, anh C. thấy người mệt mỏi và ra Trạm y tế xã Ea Bông làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính. Xét nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cũng cho kết quả tương tự.





Cơ quan chức năng đã đưa anh C. đi điều trị, ngành y tế đã truy vết và xác định có 87 trường hợp F1.



Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Krông Ana đã phong tỏa, cách ly y tế khu vực buôn Ea Kruế có 297 hộ với 1.286 nhân khẩu từ 0h ngày 18/8.



Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, đến nay, tỉnh này có 585 ca mắc Covid-19, trong đó 153 trường hợp khỏi bệnh, 2 người tử vong.