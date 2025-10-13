Bênh người vợ tào khang theo cách... khó hiểu

So sánh nhan sắc một phụ nữ tuổi ngoài 50 với một cô gái tuổi ngoài 20 là chuyện... nực cười (ảnh minh họa: Shutterstock)

Những ngày đầu tháng 10, dân mạng dậy sóng theo dõi một vụ ngoại tình: Chị vợ đã livestream quay trực tiếp việc bắt quả tang anh chồng sinh năm 1974 - là một đại gia ở Thanh Hóa - đang cặp với cô nhân tình sinh năm 2002.

Như chủ đề bàn tán muôn thưở bên mỗi chuyện ngoại tình, dân mạng bắt đầu đưa ra những lời nhận xét, phân tích hay thậm chí là chửi rủa.

Phần lớn người dùng mạng xã hội lên án anh chồng khi phụ bạc người vợ tào khang đã giúp anh đi lên từ 2 bàn tay trắng, tẩu tán hết tài sản bằng cách xây biệt thự 44 tỷ cho cô bồ ở. Một nhóm lại muốn góp lời cảnh tỉnh những cô gái trẻ lười lao động, thích hưởng thụ sang chảnh bằng cách cặp kè các đại gia. Một nhóm lại khuyên chị vợ tố anh chồng đến cùng để giành lại tài sản…

Nhưng rất đông ý kiến bắt đầu đặt ngoại hình của chị vợ và cô nhân tình lên bàn cân: “Chị vợ đẹp quá, bé ba không có cửa”, “Ủa chứ bà vợ ưa nhìn vậy mà lại đi dây dưa với bồ nhí đã có con là sao, hay gu người giàu nó vậy?”, “Vợ xinh thế kia, mặn mà và nhân hậu”, “Cô bồ chỉ được cái chân dài chứ cái gì cũng thua hết chị vợ”, “Bồ 2 con rồi mà trông dáng vẫn ngon nghẻ thôi chứ tổng thể thì không bằng vợ được”…

Nhìn lại nhiều vụ việc ngoại tình, ly hôn của những người đàn ông thành đạt để kết đôi với các cô nhân tình trẻ, cộng đồng mạng cũng thường bênh người vợ tào khang theo cách này.

Cho tới hôm nay, tôi mới đọc được một bài phản biện hợp ý mình trên trang cá nhân của một phụ nữ nổi tiếng: “Cười đau ruột với các bà! Nói bà cô 50 tuổi đẹp hơn, hấp dẫn hơn con bé mới ngoài 20 mà không thấy ngượng sao!”.

Tôi đồng tình, bởi nếu để ý một chút, người quan tâm sẽ thấy những bình luận khen cô vợ đẹp hơn có vẻ đến chủ yếu từ tài khoản của phụ nữ. Còn cánh đàn ông dường như không hề có kiểu nhận xét như vậy. Nếu quan tâm tới vụ việc thì các anh sẽ bình luận theo hướng: “Đến chịu cái ông kia, chừng đó tiền sao không kiếm cô thiếu nữ nào trẻ hơn mà lại đi cặp với gái đã 2 con!”.

Có thể thấy, việc so sánh ngoại hình và sự tươi trẻ giữa 2 người đàn bà là điều rất… khó hiểu, dù chị vợ trong câu chuyện này có gương mặt dễ mến, phong thái sang trọng, gu ăn mặc phong cách và dáng người gọn gàng.

Thiết nghĩ, để bảo vệ người phụ nữ bị phản bội, tốt nhất không nên mượn ngoại hình. Người đàn ông phản bội luôn có những lý lẽ riêng để biện minh cho bản năng thích chinh phục. Những lời bình luận “vợ xinh thế kia” chẳng thể làm cho họ thấy tội lỗi hay hối tiếc. Hơn nữa, nếu suy luận theo hướng "vợ đẹp mà sao lại bỏ", thì một người vợ tào khang ở tuổi trung niên không có nhan sắc hay ngoại hình đẹp đáng bị phản bội hay sao?

Thẳng thắn mà nói rằng, việc so sánh một cách khiên cưỡng như trên lộ rõ sự tự ti của những phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên, thể hiện cảm xúc chờ đợi một sự công nhận từ phía bên ngoài.

Một Facebooker dẫn ra các lời so sánh sau vụ ngoại tình của đại gia Thanh Hóa đã khẳng định rằng: Phụ nữ cần quay vào bên trong để tập trung nuôi dưỡng mình.

Nói cách khác, phụ nữ ở tuổi nào cũng cần phải chấp nhận bản thân mình, lựa chọn phong cách sống phù hợp thay vì chạy theo để làm hài lòng người khác hay cố chứng tỏ “tôi còn trẻ, còn hấp dẫn”, “bà cô già còn ngon hơn gái trẻ”. Hãy cứ tập trung vào việc làm cho mình trở thành phiên bản đẹp nhất, từ chuyện thời trang, làm giàu vốn tri thức, kỹ năng…

Tôi đồng tình với ý kiến này, bởi sẽ còn đó những sự so sánh từ bên ngoài theo kiểu ai đẹp hơn, ai quyến rũ hơn... Nhưng mỗi người phụ nữ đều tỏa sáng theo cách riêng. Ví như ở tuổi 50, vẻ đẹp của người phụ nữ là sự đằm thắm đến cùng sự tự do, điềm đạm, chín chắn và những trải nghiệm được tích lũy qua tháng năm. Tình cảm và sự gắn kết trong hôn nhân thường tự nhiên đến theo cùng. Ngay cả khi bị phụ bạc, người phụ nữ biết tập trung vào bên trong và có sẵn nội lực cũng sẵn sàng đưa ra sự giải thoát cho cả 2. Họ cần sự an toàn, cần những phút giây yêu thương, nhưng không cần một cuộc hôn nhân hình thức.

Cuối cùng, chuyện ngoại tình ầm ĩ lần này cũng chỉ là một trong rất nhiều những câu chuyện hôn nhân từng rần rần trên mạng xã hội. Chúng ta không phải người trong cuộc nên rất khó nhận xét chuyện người khác, nhưng dù thế nào cũng cần hiểu rằng: mỗi sự phản bội đều đến từ rất nhiều lý do mà chuyện 'vợ và bồ - ai đẹp hơn' chỉ là một yếu tố rất nhỏ.