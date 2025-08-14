Bệnh 'ngại cưới, lười sinh' khiến tồn kho bất động sản tăng

Cụ thể, cùng với xu hướng kết hôn muộn và tâm lý “ngại cưới, lười sinh” phổ biến ở giới trẻ, đặc biệt tại các đô thị lớn, Việt Nam đang bước vào quá trình già hóa dân số nhanh chóng.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa công bố báo cáo “Tỷ suất sinh giảm và tác động dài hạn đến thị trường nhà ở”. Theo VARS, việc tỷ suất sinh tại Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử và dự kiến tiếp tục giảm trong những năm tới, không chỉ đặt ra những thách thức nghiêm trọng về kinh tế xã hội mà còn tạo ra các tác động ngày càng rõ nét đến thị trường nhà ở.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu đã tăng từ 24,1 tuổi (năm 1999) lên 27,2 tuổi (năm 2024). Trong khi đó, mức sinh vào năm 2024 đã giảm một nửa so với năm 1989, xuống mức thấp nhất trong lịch sử là 1,91 con/phụ nữ và có xu hướng sụt giảm nhanh hơn trong hai năm gần đây.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, tỷ suất sinh đang tiến tới vùng “sinh thấp nghiêm trọng” (dưới 1,3 con/phụ nữ) theo phân loại của Liên hợp quốc. Một trong những nguyên nhân phải kể đến - như Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt nam (VARS IRE) thông tin - là do chi phí sinh hoạt và đặc biệt là giá nhà ở liên tục leo thang, thiết lập mặt bằng giá mới vượt xa thu nhập trung bình của người trẻ.

VARS khẳng định, xu hướng “ngại cưới, lười sinh” không chỉ là hệ quả của điều kiện sống đắt đỏ mà trong dài hạn sẽ dần trở thành yếu tố quay ngược ảnh hưởng đến thị trường bất động sản.

Theo phân tích của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, mức sinh giảm kéo theo quy mô hộ gia đình và số lượng hộ mới hình thành thu hẹp, đồng thời quy mô dân số trong độ tuổi lao động và lập gia đình - nhóm khách hàng chủ lực của thị trường bất động sản - cũng giảm dần.