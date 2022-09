Bệnh khó chữa của phim truyền hình Việt

Điển hình bộ phim Hương vị tình thân của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Đây là dự án được Việt hóa từ tác phẩm My only one của Hàn Quốc. Ban đầu, bộ phim dự kiến phát sóng 120 tập nhưng cuối cùng kết thúc ở tập 136.

Hương vị tình thân lập kỷ lục rating “khủng” trong suốt nửa năm phát sóng nhưng đây cũng là bộ phim gây tranh cãi nhiều nhất về nội dung, tình tiết phim và diễn xuất của các diễn viên.