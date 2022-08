Bệnh hay gặp ở bé trai dễ lầm tưởng trẻ có 3 'hạt cà', ảnh hưởng chức năng sinh lý

6 tháng nay, chị Q.A (Hà Nội) phát hiện vùng bìu phải của con trai 2 tuổi to hơn so với bên đối diện. Khối lúc to, lúc nhỏ, đặc biệt mỗi lần trẻ ốm sốt thì khối to rõ hơn. Chị đưa con tới khám tại khoa Nam học và y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Qua thăm khám lâm sàng và quan sát hình ảnh trên siêu âm, bác sỹ phát hiện cậu bé bị tràn dịch màng tinh hoàn bên phải.