Bệnh Chikungunya chưa có thuốc đặc hiệu, chủ yếu điều trị các triệu chứng

Chikungunya do muỗi Aedes – loài muỗi cũng truyền sốt xuất huyết Dengue và virus Zika – gây ra. Vì vậy, các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết hiện nay cũng có tác dụng ngăn ngừa bệnh này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu điều trị chikungunya. Việc sử dụng thuốc hạ sốt, giảm đau có thể giúp làm dịu triệu chứng. Các ca bệnh nặng hoặc tử vong rất hiếm, chủ yếu xảy ra ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi có bệnh nền.

Sốt Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus cùng tên gây ra, lây sang người chủ yếu qua muỗi vằn Aedes aegypti và Aedes albopictus – cũng là tác nhân truyền sốt xuất huyết Dengue và Zika. Bệnh đã xuất hiện ở hơn 110 quốc gia và có mặt tại Việt Nam.

Khoảng 15 - 35% người nhiễm không có triệu chứng; trường hợp có biểu hiện thường ủ bệnh 4 - 8 ngày, sau đó sốt cao đột ngột kèm đau khớp dữ dội, có thể kéo dài nhiều tuần hoặc lâu hơn. Các triệu chứng khác gồm sưng khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, phát ban. Bệnh dễ bị nhầm với sốt xuất huyết hoặc Zika.

Hầu hết người bệnh hồi phục hoàn toàn, nhưng một số có biến chứng về mắt, tim, thần kinh; nguy cơ nặng cao hơn ở trẻ sơ sinh, người cao tuổi, người có bệnh nền. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc chăm sóc chủ yếu nhằm giảm triệu chứng. Phòng bệnh bằng cách diệt muỗi, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và tránh muỗi đốt.

Hiện Cục Phòng bệnh đang theo dõi sát tình hình, sớm ban hành khuyến cáo và triển khai các biện pháp giám sát phù hợp. Chikungunya là bệnh do virus cùng tên gây ra, lây sang người qua vết đốt của muỗi nhiễm bệnh, vì vậy cách phòng bệnh hiệu quả nhất là tránh muỗi đốt, đồng thời kiểm soát trung gian truyền bệnh bằng việc diệt muỗi và lăng quăng/bọ gậy.