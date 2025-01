Bến xe ở TPHCM lãi kỷ lục, đón hơn 760.000 khách đi lại dịp Tết Nguyên đán 2025

Bên cạnh lợi nhuận cả năm cao kỷ lục, giá cổ phiếu của Công ty Bến xe Miền Tây cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bến xe dự báo đón hơn 760.000 hành khách. Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (Công ty Bến xe Miền Tây; HNX: WCS) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2024. Trong quý cuối cùng của năm 2024, Công ty Bến xe Miền Tây ghi nhận doanh thu gần 39 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Vào quý trước, doanh nghiệp này đạt doanh thu kỷ lục của một quý với gần 41 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty Bến xe Miền Tây đạt 18,5 tỷ đồng. Sau thuế, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận gần 16 tỷ đồng. Bến xe Miền Tây có kế hoạch bố trí 33.650 chuyến xe phục vụ hơn 760.000 hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: Bến xe Miền Tây Luỹ kế cả năm 2024, Công ty Bến xe Miền Tây đạt doanh thu 158 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 75,5 tỷ đồng. Đây được xem là mức lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Cùng với kết quả kinh doanh khả quan, năm qua, giá cổ phiếu WCS của Công ty Bến xe Miền Tây đã tăng hơn 70%. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/1, giá cổ phiếu WCS đạt 300.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất từ trước đến nay. Công ty Bến xe Miền Tây là đơn vị chủ quản của Bến xe Miền Tây, địa chỉ tại số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM. Trước đây, Bến xe Miền Tây có tên gọi là Xa cảng Miền Tây. Sau tháng 4/1974, bến xe này được giao cho Sở Giao thông Vận tải TPHCM quản lý, đổi tên thành Bến xe Miền Tây như ngày nay. Đến năm 2006, Công ty Bến xe Miền Tây được thành lập và trở thành đơn vị quản lý Bến xe Miền Tây. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bến xe Miền Tây có kết hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết. So với năm ngoái, lượng hành khách đi lại tại bến xe dự báo tăng 5%. Để giải quyết nhu cầu di chuyển của người dân trong đợt cao điểm này, Bến xe Miền Tây sẽ bố trí 33.650 chuyến xe để phục vụ cho 760.000 hành khách.