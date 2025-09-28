Bên trong vụ chuyển nhượng gây tranh cãi giữa MU và Brentford về Mbeumo

Bryan Mbeumo đã trở lại Brentford lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến Manchester United. Trận đấu giữa Manchester United và Brentford vào đêm qua 27-9 ở vòng 6 Premier League đã trở nên hấp dẫn hơn sau vụ lùm xùm vào mùa hè liên quan đến vụ chuyển nhượng Bryan Mbeumo.

​​Mbeumo trở lại đối đầu với CLB cũ Brentford lần đầu tiên kể từ vụ chuyển nhượng gây tranh cãi trị giá 65 triệu bảng Anh sang MU, với mức giá có thể tăng lên 71 triệu bảng Anh nếu tính thêm các khoản phụ phí.

Mbeumo hoàn tất thương vụ chuyển nhượng vào ngày 21-7. Tuy nhiên, thương vụ này đã bị ảnh hưởng bởi một tranh chấp giữa hai CLB. MU cáo buộc Brentford đã thổi phồng giá của tiền đạo người Cameroon và gây áp lực buộc Mbeumo phải giảm yêu cầu về lương để đảm bảo mức phí chuyển nhượng cao hơn.