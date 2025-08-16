Bên trong 'tổng đài' công an mỗi ngày nhận gần 3.000 phản ánh của người dân

Trung tá Nguyễn Trung Kiên cho hay, đây là kênh tiếp nhận phản ánh từ Nhân dân rất hiệu quả, trung bình mỗi ngày trang Facebook nhận được 400-500 tin của người dân. Điển hình, trước đó một người dân đi tàu hoả từ miền Nam ra Hà Nội, trên chuyến tàu người này phát hiện vụ việc có dấu hiệu buôn bán trẻ em liền thông báo tới trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Tiếp nhận thông tin, Công an Hà Nội đã bắt giữ, ngăn chặn được các đối tượng.