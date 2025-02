Bên trong thủ phủ lừa đảo qua mạng tại biên giới Myanmar và Thái Lan

Yatai, công ty của She Zhijiang, mô tả Shwe Kokko như một thành phố nghỉ dưỡng an toàn cho khách du lịch Trung Quốc và là thiên đường cho những người siêu giàu.

Tọa lạc ở biên giới Myanmar và Thái Lan, thành phố này được cho là mọc lên từ số tiền thu được qua các vụ lừa đảo. Người đàn ông đứng sau nó - She Zhijiang, đang ngồi tù ở Bangkok, chờ bị dẫn độ về Trung Quốc.

She Zhijiang mơ ước xây dựng thành phố này như tấm vé thoát khỏi thế giới đen tối của những trò lừa đảo và cờ bạc mà ông ta từng sống. Tuy nhiên, do đặt mục tiêu cao như vậy, She Zhijiang đã thu hút sự chú ý của Trung Quốc, quốc gia đang muốn dập tắt các hoạt động lừa đảo dọc biên giới Thái Lan và Myanamar, vốn ngày càng nhắm vào người Trung Quốc.

Đường đến thành phố cấm Shwe Kokko

Kể từ khi bắt đầu xây dựng vào năm 2017, Shwe Kokko đã trở thành một nơi bị cấm, du khách bình thường không thể đặt chân đến. Khi nội chiến ở Myanmar leo thang sau cuộc đảo chính năm 2021, việc tới thành phố này càng trở nên khó khăn hơn. Từ trung tâm thương mại Yangoon tới Shwe Kokko phải mất 3 ngày, trong khi đi từ Thái Lan sang chỉ mất vài phút nhưng việc khởi hành phải được lên kế hoạch cẩn thận để tránh cảnh sát và quân đội tuần tra.

Theo phóng viên BBC, thoạt nhìn Shwe Kokko có vẻ ngoài giống như một thành phố cấp tỉnh của Trung Quốc. Biển báo trên các tòa nhà được viết bằng chữ Trung Quốc, đoàn xe xây dựng Trung Quốc liên tục đến và đi từ các công trường xây dựng.

Đại diện của Yatai cho hay, người giàu từ nhiều quốc gia đã tới đây thuê biệt thự và kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn những người mà phóng viên BBC gặp đều là người Karen bản địa - một trong những nhóm dân tộc thiểu số ở Myanmar. Họ tới Shwe Kokko hàng ngày để làm việc.