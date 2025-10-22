Bên trong rạp cưới mái vòm 3.000 m2 được nhà chồng Đỗ Thị Hà dựng bên bờ sông Nhật Lệ

Tại khu đô thị Nam Cầu Dài tại Quảng Trị, đội ngũ thi công gấp rút hoàn thiện sân khấu, mái vòm và không gian tiệc cưới quy mô bên bờ sông Nhật Lệ. Lễ cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được thiết kế theo phong cách “khu vườn châu Âu”, hai tông màu trắng - xanh chủ đạo.

Toàn cảnh không gian tiệc cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Viết Vương bên bờ sông Nhật Lệ. Video: Phạm Trường - Gia Linh. Theo ghi nhận của Tiền Phong, lễ đưa dâu tại quê nhà Thanh Hóa của Hoa hậu Đỗ Thị Hà hoàn thành lúc 7h30 sáng 22/10. Sau lễ, đoàn nhà trai cùng chú rể Viết Vương - cô dâu Đỗ Thị Hà lên đường về Quảng Trị. Dự kiến, đoàn đưa dâu mất khoảng năm tiếng để về đến quê hương chú rể ở Quảng Trị. Cùng lúc, đội thi công rạp cưới bên sông Nhật Lệ vẫn tất bật hoàn thiện khâu trang trí, âm thanh, ánh sáng. Không gian tổ chức tiệc cưới của Đỗ Thị Hà và Viết Vương được dựng tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, có hướng nhìn đẹp ra sông Nhật Lệ. Nhìn từ xa, rạp cưới mái vòm nổi bật với tone màu trắng chủ đạo, diện tích hàng nghìn m2, sức chứa hàng nghìn người. Phóng viên Tiền Phong ghi nhận sân khấu, rạp cưới mái vòm được dựng ngay gần cửa sông Nhật Lệ và đang có tình trạng gió thổi mạnh. Thời tiết hiện không mưa, nhưng ghi nhận có nhiều mây đen. Không gian tiệc cưới rộng hàng nghìn m2 của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương nổi bật bên bờ sông Nhật Lệ. Chia sẻ với Tiền Phong, đơn vị thi công cho biết không gian lễ cưới lấy ý tưởng "khu vườn châu Âu" với hai tông màu trắng, xanh chủ đạo. Các loại hoa được trang trí tại tiệc cưới gồm hoa hồng, cúc, hoa ly, tu-líp, cẩm tú cầu, hoa lan... Bên trong lắp đặt 3 màn hình LED cỡ lớn ở khu vực sân khấu và hai bên rạp. Ngoài rạp bố trí hai rạp nhỏ khác phục vụ cho công tác hậu cần. Sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 12, thời tiết Quảng Trị có gió lớn, hơn 100 người đang trang trí bên trong, gia cố mái che của rạp cưới.

Cổng ra vào tiệc cưới nổi bật với dòng chữ in tên cô dâu Đỗ Thị Hà, chú rể Viết Vương cùng thông điệp "cùng nhau tạo nên chuyện tình yêu vĩnh cữu". Toàn bộ công tác chuẩn bị dự kiến hoàn thành lúc 15h hôm nay, chuẩn bị đón khoảng 1.000 khách đến dự tiệc cưới. Hàng loạt vật trang trí mang đậm kiến trúc phương Tây, mang đến không khí "khu vườn châu Âu" như mong muốn của cô dâu, chú rể. Cận cảnh hình ảnh rạp cưới mái vòm có diện tích hàng nghìn m2, sức chứa hàng nghìn người nhìn từ bên trong. Đơn vị tổ chức không chia sẻ cụ thể kinh phí. Để chuẩn bị cho đám cưới, đơn vị tổ chức đã vào Quảng Trị trước một tháng để khảo sát địa điểm khả thi cho việc dựng rạp cưới lớn, không gian thoáng mát và thoải mái. Việc lên khung rạp cưới, trang trí và di chuyển dàn đèn LED, âm thanh, ánh sáng diễn ra khoảng tuần nay. Tiệc cưới được trang trí hoàn toàn 100% hoa tươi. Công tác vận chuyển, sắp xếp và trang trí tiệc đang được triển khai trong lúc cô dâu và chú rể đang trên đường từ Thanh Hóa về Quảng Trị, dự kiến mất khoảng 5 giờ đồng hồ. Đội ngũ thi công gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để kịp giờ chuẩn bị làm lễ cưới chính thức của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương.