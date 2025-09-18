Bên trong Quốc Tử Giám - 'đại học quốc gia' của triều Nguyễn trước ngày trùng tu

Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn nằm tại đường 23 tháng Tám (phường Phú Xuân, TP Huế). Sau thời gian dài chịu tác động của thiên tai, đặc biệt là vụ hỏa hoạn xảy ra vào năm 2022, khu di tích này đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Di tích Quốc Tử Giám (thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế) được xem là "đại học quốc gia" dưới triều Nguyễn.

Quốc Tử Giám triều Nguyễn lần đầu tiên được xây dựng vào năm Gia Long thứ 2 (1803) với tên gọi là Đốc Học Đường, bên cạnh Văn Miếu, nằm ở phía Tây cách Kinh Thành Huế khoảng 5km.