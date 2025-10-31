Bên trong những ‘nhà ga ma’ ở Tokyo, nơi thời gian dừng lại dưới lòng đất

Bóng dáng quá khứ trong lòng đất

Nằm sâu dưới góc phía nam công viên Ueno (Tokyo), ga Hakubutsukan-Dobutsuen (tạm dịch là “ga Bảo tàng - Sở thú”), từng là một điểm dừng trên tuyến Keisei - tuyến đường sắt quan trọng nối trung tâm Tokyo với sân bay Narita.

Khai trương năm 1933, nhà ga từng đón hàng nghìn du khách mỗi ngày đến tham quan vườn thú Ueno và bảo tàng Hoàng gia Tokyo. Sau khi đóng cửa năm 1997 và chính thức ngừng hoạt động vào 2004, nơi đây chìm trong im lặng, chỉ còn lại sân ga phủ bụi, tường bong tróc và quầy vé gỗ cũ kỹ, những dấu vết lặng lẽ của thời hoàng kim đã qua.

Theo ông Mamoru Iwai - trưởng ga Keisei Ueno, toàn bộ công trình được giữ nguyên trạng từ khi dừng hoạt động.

“Dù đầy bụi sắt và dầu mỡ, chúng tôi không được phép thay đổi gì. Chính sự cũ kỹ ấy mới tạo nên nét 'quyến rũ' đặc biệt của nơi này”, ông nói.

Từ cánh cửa thép xanh ngọc khổng lồ đến cầu thang bê tông dẫn xuống sân ga âm u, mọi chi tiết đều mang vẻ bí ẩn pha chút hoang phế, gợi nhớ thời Tokyo với đường sắt hiện đại.