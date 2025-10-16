Bên trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Không gian lễ ăn hỏi

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Nguyễn Viết Vương diễn ra ở nhà của cô tại Hậu Lộc, Thanh Hóa. Buổi lễ ăn hỏi được trang trí nhẹ nhàng, tinh tế với gam màu trắng và xanh lam ngọc làm chủ đạo. Đỗ Thị Hà cho biết đã dành tâm sức để chuẩn bị cho ngày trọng đại trong hơn một tháng qua.

Cô dâu Đỗ Thị Hà cũng chọn áo dài truyền thống màu trắng có kiểu dáng thanh lịch, đơn giản. Cô cho biết tất cả trang phục trong lễ ăn hỏi và đám cưới cùng có tông màu trắng.

Ảnh cưới của Đỗ Thị Hà và Viết Vương.

Lễ ăn hỏi có sự góp mặt của gia đình hai bên và dàn phù dâu gồm Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Á hậu Trần Nguyên Minh Thư, người đẹp Hoàng Tú Quỳnh. Đây đều là những người đẹp thân thiết với Đỗ Thị Hà sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.