Bên trong dự án chung cư Quawaco 'tai tiếng' bị bỏ hoang hơn 13 năm
Hoàng Dương|16/08/2025 15:29
Dự án tòa nhà chung cư Quawaco được Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Nước sạch Quảng Ninh) xây dựng với mức vốn đầu tư ban đầu hơn 61 tỷ đồng nhưng bị bỏ hoang hơn 13 năm nay tại phường Hạ Long (Quảng Ninh).
Nguyên do xuất phát từ Dự án tòa nhà chung cư Quawaco, với mức tổng đầu tư dự kiến ban đầu hơn 252 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 2.000m² tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long (cũ). Dự án khởi công từ năm 2010 và được kỳ vọng hoàn thành trong quý IV/2013, nhưng chỉ mới xây phần móng và vài tầng nổi thì phải dừng lại do “thiếu nguồn vốn đầu tư tiếp”
Tuy nhiên, tại thời điểm 30/6/2025, công ty vẫn đang “treo” hơn 61,5 tỷ đồng trong khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án tòa nhà chung cư Quawaco.
Sau hơn 13 năm bỏ hoang, các hạng mục của dự án đã xuống cấp trầm trọng không được sửa chữa.
Công ty cho biết việc chuyển đổi mục đích nhằm giải quyết tồn đọng kéo dài, tránh lãng phí tài sản và phù hợp nhu cầu sử dụng nội bộ.