Bên trong cuộc gặp gỡ kéo dài 53 phút giữa Vua Charles và Harry

Cuộc gặp kéo dài 53 phút tại Clarence House giữa Vua Charles và Hoàng tử Harry vào ngày 10/9 (giờ địa phương) làm rộ lên tin đồn hai cha con bàn bạc về việc Harry nối lại một số nhiệm vụ hoàng gia theo kiểu “nửa trong, nửa ngoài”.

Tuy nhiên, nguồn tin độc quyền của The Sun khẳng định cuộc gặp mang tính nghi thức và không có triển vọng Harry trở lại với Hoàng gia Anh.

Cuộc gặp tại Clarence House đánh dấu lần hội ngộ đầu tiên giữa Harry và Vua Charles sau 19 tháng. Ảnh: WireImage/Getty Images.

Theo nguồn tin, Harry bị bất ngờ trước sự trang trọng của lần hội ngộ đầu tiên sau hơn một năm với vua cha, đến mức còn đùa rằng cảm thấy bản thân giống khách hơn là thành viên trong gia đình.