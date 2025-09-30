Một nhà nghiên cứu làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. (Nguồn: CNN)

Một nhà vật lý hạt nhân từ Đại học Princeton danh giá, một kỹ sư cơ khí từng giúp NASA khám phá khả năng sản xuất trong không gian, một nhà thần kinh học thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ và hàng loạt các nhà toán học, chuyên gia trí tuệ nhân dạo.

Đó chỉ là một số trong nhiều nhân tài nghiên cứu quyết định rời Mỹ sang làm việc tại Trung Quốc.

Trang tin CNN cho biết ít nhất 85 nhà khoa học trẻ và kỳ cựu từng công tác tại Mỹ đã gia nhập các viện nghiên cứu Trung Quốc để làm việc toàn thời gian kể từ đầu năm ngoái. Trong số này, có hơn một nửa mới quyết định chuyển sang Trung Quốc từ năm 2025.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng này sẽ còn mở rộng khi Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump thúc đẩy cắt giảm ngân sách nghiên cứu và siết chặt giám sát nhân tài nước ngoài, khi mà Bắc Kinh lại tăng đầu tư đổi mới sáng tạo trong nước.

Hầu hết họ là một phần của cái gọi là hiện tượng “chảy máu chất xám ngược”, đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng của Mỹ trong việc thu hút và giữ chân các nhà khoa học hàng đầu. Việc thu hút nhân tài từng là yếu tố giúp Mỹ giữ vị trí dẫn đầu trong khoa học và công nghệ suốt thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai

"Chảy máu chất xám ngược" có thể tác động trực tiếp đến cuộc cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh nhằm thống lĩnh những ngành sẽ định hình tương lai như trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, chất bán dẫn, công nghệ sinh học và thiết bị quân sự thông minh.

Từ nhiều năm qua, Trung Quốc đã tìm cách thu hút nhân tài quốc tế. Mục tiêu được nhắm tới bao gồm hàng nghìn nhà nghiên cứu Trung Quốc từng rời quê hương để theo học cao học ở Mỹ và các nước khác, rồi trở thành những người tiên phong, lãnh đạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ ở Mỹ.

Sứ mệnh thu hút nhân tài ngày càng được đề cao khi Mỹ duy trì việc kiểm soát công nghệ nghiêm ngặt với Trung Quốc, còn Chủ tịch Tập Cận Bình thì coi năng lực đổi mới là con đường duy nhất để đảm bảo an ninh kinh tế.

Giờ đây, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy cắt giảm mạnh ngân sách nghiên cứu liên bang, tăng cường giám sát, tăng kịch trần chi phí visa H1-B cho lao động nước ngoài chuyên môn cao và dùng nguồn tài trợ liên bang làm đòn bẩy với các trường đại học, sứ mệnh ấy của Trung Quốc như được tiếp sức.

Các trường đại học Trung Quốc coi những thay đổi ở Mỹ như một “món quà từ chính quyền Trump” giúp họ tuyển được nhiều nhân tài hơn, và chất lượng hơn. Đó là nhận định của giáo sư Yu Xie, nhà xã hội học tại Đại học Princeton, người đã nêu ý kiến với CNN khi thăm các trường đại học Trung Quốc vào đầu năm nay. “Bạn sẽ thấy sự bùng nổ của các chương trình nghiên cứu, đào tạo mới. Tất cả được củng cố và cải tiến trên mọi lĩnh vực tại Trung Quốc,” Xie nói.