Bên trong biệt thự bề thế của Shark Bình - Phương Oanh tại Hà Nội

Thời gian gần đây, cuộc sống của vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau khi kết hôn và đón cặp song sinh đầu lòng, cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ. Dễ dàng nhận ra, đôi vợ chồng này rất thích dành thời gian ở nhà, chia sẻ tất tần tật cuộc sống bên trong biệt thự. Mới đây, những hình ảnh hé lộ không gian sống của cặp đôi tại Hà Nội khiến dân mạng tìm kiếm và tò mò.

Biệt thự của Phương Oanh - Shark Bình tọa lạc tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, có thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy tinh tế. Không gian bên trong gây ấn tượng với tone màu trắng, đen, nâu trầm làm chủ đạo, mang hơi hướng châu Âu pha nét tối giản. Phòng khách rộng rãi, được bài trí gọn gàng với ghế sofa lớn, đèn chùm pha lê, tranh trang trí nghệ thuật và rèm cửa dài chạm sàn. Tủ giày, tủ trang trí đều cao kịch trần, tạo cảm giác xa hoa mà vẫn tinh tế.

Phòng ngủ của vợ chồng nữ diễn viên Quỳnh búp bê và 2 nhóc tỳ cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Mọi chi tiết, từ ga giường, rèm, ánh sáng cho đến vật trang trí nhỏ đều toát lên sự ấm cúng, riêng tư và gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân. Ngoài ra, căn bếp và khu vực ăn uống được thiết kế mở, kết nối với không gian sinh hoạt chung, thể hiện lối sống hiện đại, gần gũi.