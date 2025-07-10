Bên trong biệt thự bề thế của Shark Bình - Phương Oanh tại Hà Nội

07/10/2025 13:38

Phương Oanh từng chia sẻ nhiều góc bên trong căn biệt thự sang trọng, hoành tráng tại Hà Nội.

Thời gian gần đây, cuộc sống của vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau khi kết hôn và đón cặp song sinh đầu lòng, cả hai thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ. Dễ dàng nhận ra, đôi vợ chồng này rất thích dành thời gian ở nhà, chia sẻ tất tần tật cuộc sống bên trong biệt thự. Mới đây, những hình ảnh hé lộ không gian sống của cặp đôi tại Hà Nội khiến dân mạng tìm kiếm và tò mò. 

Biệt thự của Phương Oanh - Shark Bình tọa lạc tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, có thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy tinh tế. Không gian bên trong gây ấn tượng với tone màu trắng, đen, nâu trầm làm chủ đạo, mang hơi hướng châu Âu pha nét tối giản. Phòng khách rộng rãi, được bài trí gọn gàng với ghế sofa lớn, đèn chùm pha lê, tranh trang trí nghệ thuật và rèm cửa dài chạm sàn. Tủ giày, tủ trang trí đều cao kịch trần, tạo cảm giác xa hoa mà vẫn tinh tế.

Phòng ngủ của vợ chồng nữ diễn viên Quỳnh búp bê và 2 nhóc tỳ cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Mọi chi tiết, từ ga giường, rèm, ánh sáng cho đến vật trang trí nhỏ đều toát lên sự ấm cúng, riêng tư và gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân. Ngoài ra, căn bếp và khu vực ăn uống được thiết kế mở, kết nối với không gian sinh hoạt chung, thể hiện lối sống hiện đại, gần gũi.

1759791905 biet thu5 width660height550 17598081048522097443134 1
Biệt thự của Phương Oanh - Shark Bình rất bề thế, hoành tráng tại Hà Nội 
1711678471 phuong oanh 6 17 width660height561 17598082907071352368126
Khu vực ban công của biệt thự cũng thường xuyên xuất hiện trong các vlog của Phương Oanh 
36933506868219486078661341944029541771349723n 1692683598 12 width1800height1200 1759808290706880044357
Ở giữa nhà có bàn ăn lớn, phù hợp cho những dịp tụ họp bạn bè 
1759791905 biet thu8 width1200height1799 17598081048521705048616
Phương Oanh chăm chỉ nấu 1001 món ăn chiêu đãi chồng mỗi ngày 
photo 2 1711114029967552711293 17598081048521010050204
Ở sân thượng cũng có khu vực nấu nướng cho những bữa tiệc ngoài trời 
543128711248029742326702967603366306137472635n
Phương Oanh thường xuyên cho góc bếp gia đình lên sóng 
phuong oanh khoe phong ngu sieu rong chuan bi don 2 photo6 4 1714278231 889 width780height679 17598082907071840687968
Phòng ngủ của 2 nhóc tỳ được sắp xếp dọn gàng, thiết kế hiện đại 
photo 4 17111140415851508077525 1759808104852730633820
Phương Oanh rất chăm chút cho mọi góc bên trong biệt thự 
1759791904 biet thu3 width1200height1199 17598081048511402427061
Nhà riêng của Phương Oanh còn có hồ bơi, nơi cô thường chụp ảnh đời thường và tập bơi cho 2 con 

Sau khi công khai tình cảm, cả hai từng trải qua không ít sóng gió, bị dư luận săm soi và liên tục trở thành đề tài bàn tán. Ít ai biết rằng, phía sau những hình ảnh hạnh phúc hiện tại, Phương Oanh từng có giai đoạn khủng hoảng nặng nề vì những điều tiếng từ dư luận.

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào năm 2023, nữ diễn viên Quỳnh búp bê kể lại rằng khi quyết định công khai yêu Shark Bình, cô không thể lường trước được những sóng gió sẽ ập đến. Dù cả hai đã cố gắng giữ kín mối quan hệ cho đến khi đủ tin tưởng mới xuất hiện bên ngoài, nhưng cuối cùng, hình ảnh riêng tư vẫn bị rò rỉ từ đó "sóng gió" kéo đến. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân vốn là người phóng khoáng, khi yêu thường có phần cường điệu trong cách thể hiện cảm xúc. Chính điều này khiến những hình ảnh riêng tư cùng bạn trai khi bị lan truyền trên mạng lại càng dễ bị nhìn nhận tiêu cực.

494094822100062117594397877088769830119474621n
Cuộc sống của Phương Oanh và Shark Bình được nhiều người quan tâm 

Hạ Anh 

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ben-trong-biet-thu-be-the-cua-shark-binh-phuong-oanh-a578509.html
Copy Link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ben-trong-biet-thu-be-the-cua-shark-binh-phuong-oanh-a578509.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Bên trong biệt thự bề thế của Shark Bình - Phương Oanh tại Hà Nội
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO