Belarus trục xuất nhà ngoại giao Séc, leo thang căng thẳng quan hệ song phương

Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra vào ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Belarus nhấn mạnh, việc trục xuất nhà ngoại giao Séc là biện pháp cân xứng để bảo vệ lợi ích quốc gia. Tình hình hiện tại là do chính quyền Séc đã có nhiều năm duy trì thái độ thiên vị đối với Belarus.

Ảnh minh họa-Reuters

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết thêm, chi tiết về cuộc thảo luận với nhà ngoại giao Ba Lan được triệu tập sẽ được thông tin vào ngày hôm sau, đồng thời cảnh báo rằng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, nước này sẽ có “phản ứng thích hợp”. Quan điểm này của Belarus cũng đã được thông báo tới Ba Lan và CH Séc.

Trước đó, vào đầu tháng này, Cơ quan tình báo Séc thông báo đã triệt phá một mạng lưới gián điệp được cho là do cơ quan an ninh nhà nước KGB của Belarus vận hành. Chính quyền Séc và Ba Lan đã trục xuất các nhà ngoại giao Belarus, coi các nhà ngoại giao này là một phần của mạng lưới gián điệp này.

Theo giới phân tích, việc Belarus trục xuất một nhà ngoại giao Séc đã đánh dấu một bước leo thang mới trong căng thẳng ngoại giao giữa Minsk và Prague. Động thái này không chỉ làm suy yếu quan hệ song phương giữa Séc và Belarus mà còn góp phần làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Belarus với Liên minh châu Âu (EU).