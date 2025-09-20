Belarus trục xuất nhà ngoại giao Séc, leo thang căng thẳng quan hệ song phương

Hải Đăng/VOV - Praha| 20/09/2025 12:44

Ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Belarus đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Ba Lan và yêu cầu một nhà ngoại giao Séc rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ. Quyết định của Belarus được đưa ra sau khi cả Séc và Ba Lan cũng đã yêu cầu các nhà ngoại giao Belarus rời khỏi hai nước này vào đầu tháng 9 vừa qua.

Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra vào ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Belarus nhấn mạnh, việc trục xuất nhà ngoại giao Séc là biện pháp cân xứng để bảo vệ lợi ích quốc gia. Tình hình hiện tại là do chính quyền Séc đã có nhiều năm duy trì thái độ thiên vị đối với Belarus.

belarus truc xuat nha ngoai giao sec, leo thang cang thang quan he song phuong hinh anh 1
Ảnh minh họa-Reuters

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết thêm, chi tiết về cuộc thảo luận với nhà ngoại giao Ba Lan được triệu tập sẽ được thông tin vào ngày hôm sau, đồng thời cảnh báo rằng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, nước này sẽ có “phản ứng thích hợp”. Quan điểm này của Belarus cũng đã được thông báo tới Ba Lan và CH Séc.

Trước đó, vào đầu tháng này, Cơ quan tình báo Séc thông báo đã triệt phá một mạng lưới gián điệp được cho là do cơ quan an ninh nhà nước KGB của Belarus vận hành. Chính quyền Séc và Ba Lan đã trục xuất các nhà ngoại giao Belarus, coi các nhà ngoại giao này là một phần của mạng lưới gián điệp này.

Theo giới phân tích, việc Belarus trục xuất một nhà ngoại giao Séc đã đánh dấu một bước leo thang mới trong căng thẳng ngoại giao giữa Minsk và Prague. Động thái này không chỉ làm suy yếu quan hệ song phương giữa Séc và Belarus mà còn góp phần làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Belarus với Liên minh châu Âu (EU).

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/belarus-truc-xuat-nha-ngoai-giao-sec-leo-thang-cang-thang-quan-he-song-phuong-post1231392.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/belarus-truc-xuat-nha-ngoai-giao-sec-leo-thang-cang-thang-quan-he-song-phuong-post1231392.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Belarus trục xuất nhà ngoại giao Séc, leo thang căng thẳng quan hệ song phương
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO