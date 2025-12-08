Belarus mời toàn bộ thành viên OSCE quan sát tập trận “Zapad-2025”

Ngày 12/8, Cục trưởng Cục Hợp tác Quân sự quốc tế – Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Valery Revenko cho biết nước này đã gửi lời mời tới tất cả các quốc gia thành viên Văn kiện Vienna về các biện pháp tăng cường lòng tin và an ninh ở châu Âu, đề nghị cử quan sát viên tham dự cuộc tập trận chiến lược chung Belarus - Nga mang tên Zapad-2025 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại Belarus.

Quân nhân tham gia cuộc tập trận chiến lược chung giữa Belarus và Nga. Ảnh: Ria Novosti

Ông Revenko cho biết, từ năm 2024, các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã được thông báo về kế hoạch tập trận, và ngày 31/7 vừa qua, Belarus đã cung cấp thông tin chi tiết hơn, khẳng định mọi thành viên đều được mời tham dự quan sát. Đại diện quân sự các nước NATO gồm Hungary, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Séc, Italy, Na Uy, Phần Lan, Hoa Kỳ, Bulgaria cùng các tùy viên quân sự nước ngoài đã được công nhận tại Belarus cũng sẽ được mời.

Ngoài ra, Belarus đã gửi lời mời tới Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và các đối tác khác để quan sát một số nội dung tập trận.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, việc mở cửa quan sát là minh chứng rõ ràng cho chính sách minh bạch và thiện chí của Belarus trong việc bảo đảm an ninh khu vực, khôi phục lòng tin và củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị ở châu Âu. Ông khẳng định Belarus kiên quyết phản đối tình trạng quân sự hóa quy mô lớn đang diễn ra, gây mất cân bằng lực lượng ở châu Âu và làm suy giảm ổn định chiến lược toàn cầu.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin thông báo, quy mô tập trận Zapad-2025 sẽ được điều chỉnh giảm gần một nửa và các hoạt động chính được tổ chức sâu trong lãnh thổ Belarus, xa biên giới phía tây, nhằm góp phần duy trì ổn định và giảm căng thẳng khu vực.