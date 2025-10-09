'Bé' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn

Những ngày qua, ca sĩ Xuân Mai bất ngờ cập nhật trang Facebook cá nhân sau thời gian dài vắng bóng. Cô chia sẻ hình ảnh, video về chuyến dã ngoại, câu cá của gia đình, những khoảnh khắc các con học tập, vui chơi tại Mỹ.

Xuân Mai chia sẻ hình ảnh về các con sau 3 năm "ở ẩn".

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động khi vẫn nhớ đến hình ảnh thần đồng ca hát ngày nào. Khi người hâm mộ nhắn nhủ Xuân Mai về Việt Nam, cô cho biết sẽ về dẫn con về thăm quê khi các con cứng cáp hơn.

Xuân Mai cũng gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của khán giả và hứa thời gian tới sẽ cập nhật thêm nhiều video, hình ảnh đời thường lên kênh YouTube.