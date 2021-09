Bé trai vừa ra đời đen thùi lùi như Bao Công làm mẹ suýt ngất, 2 năm sau diện mạo khiến bao người "xỉu up xỉu down"

Người mẹ trẻ vô cùng bất ngờ vì câu chuyện chia sẻ về con trai lại được mọi người quan tâm đến vậy, chị cho biết có lẽ đó là may mắn của bé mà cả chị và gia đình đều không ngờ tới. Quả thực một thời gian sau, những vết màu đen bớt dần và từ tháng thứ 3 là bé đã trắng lên từng ngày. Cho tới tận bây giờ, Louis càng lớn càng trắng trẻo, đáng yêu, không còn là cậu bé đen nhẻm khiến bố mẹ và mọi người lo lắng nữa.

Hiện tại bé Louis đã được gần 2 tuổi. Cậu bé càng lớn càng khôi ngô, đáng yêu hơn bội phần. Sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn mặt bụ bẫm dễ thương, đặc biệt là làn da trắng trẻo khiến ai nhìn vào cũng mê. So với hình ảnh lúc mới sinh thì quả thật là một trời một vực. Dân mạng còn ưu ái đặt cho em bé nick name mới em bé Bao Công khiến gia đình chị Châu phải ôm bụng cười.

"Mình mong con sau này sẽ được làm điều bé thích, bất kể là ngành nghề gì chỉ cần con đam mê và yêu thích là mình sẵn sàng ủng hộ. Mình nuôi dạy con không theo một khuôn mẫu nào gò bó hay ép buộc, miễn còn thoải mái và luôn cảm thấy vui vẻ", chị Châu chia sẻ thêm.

Giờ cậu bé đã lớn và siêu đáng yêu như thế này.

Trải qua hành trình như vậy nên chị Châu thấm thía và hiểu nỗi lòng của ba mẹ sinh ra con bị xấu xí. Người mẹ trẻ gửi gắm: "Mình nghĩ đối với tất cả các bà mẹ trên cuộc đời này, con mình dù sinh ra có thế nào cũng thương nên trong quá trình mang thai mẹ nên chú ý nghỉ ngơi, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, khám thai định kì, chế độ ăn uống khoa học, hợp lí thì không cần lo lắng gì. Không bé nào sinh ra đã đẹp liền từ từ các con sẽ biến đổi theo thời gian nên các mẹ không nên quá lo lắng để yên tâm gọi sữa về chăm con thật tốt".

Theo Nhịp Sống Việt