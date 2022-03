Bé trai tuổi bất tỉnh sau ăn canh cua

26 phút trước Tin pháp luật

Thêm 13 bị can phá rừng ở huyện Sơn Hòa vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố về tội danh "Hủy hoại rừng", nâng tổng số 19 bị can bị khởi tố về tội danh này có liên quan đến hai vụ phá rừng và 2 bị can bị khởi tố về tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".