Bé trai quỳ gối giữa đường cầu xin cứu mẹ gặp tai nạn giao thông

Theo các nhân chứng, ngay khi vụ việc xảy ra, một nữ tài xế tên Trịnh đã nhanh chóng dừng xe, chạy đến hiện trường, dìu 3 đứa trẻ sang xe mình để trấn an.

"Sáng nay, tôi hỏi con, con nói: 'Con chỉ muốn cứu mẹ thôi'. Tôi bảo: 'Mẹ thấy con run cầm cập, con sợ lắm phải không?'. Con đáp: 'Con sợ nhất là mẹ sẽ không còn ở bên con nữa'".

Chị Diệp nói thêm, khi xem lại video được chia sẻ trên mạng, chị đã khóc không ngừng vì xúc động. Trước đó, con trai chị không nói về chuyện đã xảy ra.

Cùng lúc đó, một số tài xế khác cũng hợp sức đưa người mẹ bất tỉnh ra khỏi xe. Sau khi gọi cấp cứu, chị Trịnh đích thân lái xe đưa người bị nạn đến bệnh viện gần nhất.

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, chị Diệp cho biết đã chủ động liên hệ với chị Trịnh để gửi lời cảm ơn. “Tôi thật sự biết ơn những người tốt bụng đã giúp đỡ mẹ con tôi hôm đó. Nếu khi ấy các con không được trấn an kịp thời, có lẽ chúng sẽ mang nỗi ám ảnh rất lớn”, chị chia sẻ.

Vụ việc cậu bé quỳ gối cầu cứu mẹ giữa hầm giao thông đã trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Nhiều người gọi đây là “hình ảnh đẹp nhất của tình mẫu tử”, một tình yêu vô điều kiện, dũng cảm và đầy xúc động.

Một người dùng mạng bình luận: “Một lời cầu cứu nhỏ, một tấm lòng lớn, không chỉ lay động trái tim người mẹ, mà còn nhắc nhở mọi người rằng lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu ở khắp nơi”.

Diệp Lục