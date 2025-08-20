Bé trai khóc run trong mưa, hành động của nữ sinh và mảnh giấy để lại gây chú ý

Hà cho biết: "Khoảng 14h chiều qua, trời mưa rất to, em bé đứng khóc nấc liên tục. Em và hai bạn chạy ra thì thấy bé run rẩy, hoảng loạn, nên quyết định đưa bé vào trong ngay. Bọn em cũng cố hỏi tên tuổi, địa chỉ nhưng bé không trả lời, có lẽ do quá hoảng sợ".

Khoảng 50 phút sau, bố của em nhỏ đã đến đón con. Theo lời kể, do đặc thù công việc làm nương trên núi, bố mẹ bé phải đi xa. Khi trời mưa lớn, đường trơn trượt nên mất nhiều thời gian mới kịp quay về đón con.

Câu chuyện ấm lòng này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh mưu sinh vất vả của gia đình em nhỏ và khen ngợi hành động nhanh nhẹn, nhân ái của các nữ sinh.

"Trong cái lạnh bất chợt của cơn mưa, chính tình người đã sưởi ấm tất cả", một tài khoản tên Lê Hạnh bình luận.