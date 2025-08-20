Bé trai khóc run trong mưa, hành động của nữ sinh và mảnh giấy để lại gây chú ý

20/08/2025 20:37

Hành động nhân ái của nữ sinh Đại học Tây Bắc khi giúp đỡ một bé trai giữa trời mưa lớn đã nhận được sự xúc động và khen ngợi không ngớt từ cộng đồng mạng.

Chiều 19/8, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực ký túc xá K7 (Đại học Tây Bắc, tỉnh Sơn La). Người dân và sinh viên bất ngờ khi thấy một bé trai ngồi co ro trên yên xe máy dựng bên vệ đường, hoảng sợ và khóc nấc.

Thấy vậy, nữ sinh Lò Thị Hà và hai người bạn cùng phòng đã nhanh chóng chạy xuống, đưa bé vào trú mưa trong ký túc xá. Đồng thời, các bạn còn ghi lại lời nhắn trên một mảnh giấy để bố mẹ bé yên tâm.

IMG_9386.jpeg
Hành động của nữ sinh nhận được mưa lời khen. Ảnh chụp màn hình

Các nữ sinh đã thay cho bé một bộ quần áo khô và chơi cùng để bé bớt sợ hãi.

Hà cho biết: "Khoảng 14h chiều qua, trời mưa rất to, em bé đứng khóc nấc liên tục. Em và hai bạn chạy ra thì thấy bé run rẩy, hoảng loạn, nên quyết định đưa bé vào trong ngay. Bọn em cũng cố hỏi tên tuổi, địa chỉ nhưng bé không trả lời, có lẽ do quá hoảng sợ".

IMG_9385.jpeg
Khoảnh khắc bố của em nhỏ đã đến đón con. Ảnh: Lò Thị Hà

Khoảng 50 phút sau, bố của em nhỏ đã đến đón con. Theo lời kể, do đặc thù công việc làm nương trên núi, bố mẹ bé phải đi xa. Khi trời mưa lớn, đường trơn trượt nên mất nhiều thời gian mới kịp quay về đón con.

Câu chuyện ấm lòng này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh mưu sinh vất vả của gia đình em nhỏ và khen ngợi hành động nhanh nhẹn, nhân ái của các nữ sinh.

"Trong cái lạnh bất chợt của cơn mưa, chính tình người đã sưởi ấm tất cả", một tài khoản tên Lê Hạnh bình luận.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/em-be-khoc-run-trong-mua-hanh-dong-cua-nu-sinh-va-manh-giay-de-lai-gay-chu-y-2434051.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/em-be-khoc-run-trong-mua-hanh-dong-cua-nu-sinh-va-manh-giay-de-lai-gay-chu-y-2434051.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Giáo dục - Đời sống trẻ
            Bé trai khóc run trong mưa, hành động của nữ sinh và mảnh giấy để lại gây chú ý
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO