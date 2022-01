Bé trai bị dượng đánh, bắt đập đầu vào tường đến chết, xịt nước lạnh giữa mùa đông

Ngày 12/1, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nông Xuân Luân (SN 1989, trú tại xóm Bản Tại, Xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng) trú tại xóm 4, xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng về tội giết người.



Nạn nhân là bé H.T.D (14 tuổi, tổ 3, phường Đề Thám, TP Cao Bằng) nghi bị Luân - nhân tình của mẹ hành vào tháng 12 năm 2020.



Theo hồ sơ vụ án, cháu D. sinh sống cùng mẹ là bà Triệu Thị Kiệm và em sau khi cha ruột qua đời.



Đến năm 2013, bà Kiệm quen biết Nông Xuân Luân và nảy sinh tình cảm. Sau đó, bà Kiệm rước Luân về sống chung nhà như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Quá trình sống chung với mẹ con bà Kiệm, Luân nhiều lần đánh cháu D.

Sau hơn 8 tháng vụ việc xảy ra, ngày 9/8/2021 vụ án được thực nghiệm hiện trường - Ảnh: QUỐC ĐẠT

Đến 16h ngày 30/12/2020, sau khi ngủ dậy, Luân nhìn thấy cháu D. đang ngồi ở ghế, mặt mũi xanh xao, biểu hiện giống như người sử dụng ma túy nên Luân hỏi Dương: "Mày hút cần tiếp phải không". D. trả lời ừ. Luân liền dùng tay đấm vào mặt của cháu. Mặc dù bà Kiệm can ngăn nhưng Luân vẫn tiếp tục đánh đập cháu D.. Đến khi có hai người khách đến quán uống nước ngăn cản, Luân mới dừng lại và bỏ ra ngoài.



Năm phút sau, Luân đi vào vẫn thấy cháu D. nằm trên nền nhà nên Luân tiếp tục đấm đá cháu D. mặc cho những người trong quán liên tục can ngăn.



Sau đó Luân lôi cháu D vào nhà vệ sinh và lấy vòi nước xịt vào người khiến cháu D. ướt sũng. Do sợ bị Luân đánh tiếp nên cháu D. đã chốt cửa nhà vệ sinh lại. Mặc dù đã được mẹ cháu D và một số người khác can ngăn, nhưng Luân vẫn tiếp tục tìm cách hành hung cháu bé. Luân đã dùng gạch và tua – vít để cậy cửa, yêu cầu cháu D. tự đập đầu vào vào tường 10 cái rồi mới tha cho.



​Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cháu D. có dấu hiệu bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.



​Tại bản giám định pháp y về thử thi của Trung tâm pháp y Sở Y tế kết luận nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu D. là do "mất máu cấp, hậu quả chấn thương vỡ gan phải".



Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Cao Bằng đã khởi tố bị can và điều tra tội cố ý gây thương tích với Luân. Viện KSND TP Cao Bằng đã truy tố Luân cùng tội trên.



Tuy nhiên, đến ngày 20/9.2021, Viện KSND tỉnh Cao Bằng đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ tội cố ý gây thương tích sang tội giết người đối với Luân, đồng thời yêu cầu Viện KSND TP Cao Bằng chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra làm rõ.



Tại Công an tỉnh Cao Bằng, Nông Xuân Luân đã khai báo hành vi phạm tội và bị Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị truy tố tội "giết người dưới 16 tuổi với hành vi côn đồ", theo điểm b, n khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự.



Theo hồ sơ vụ án, suốt quá trình Luân đánh cháu D. thì bà Kiệm, mẹ ruột của cháu, đều chứng kiến. Không những thế, theo lời khai của Luân và bà Kiệm thì trước khi vụ án xảy ra, đã rất nhiều lần Luân đánh đập cháu D. trước sự chứng kiến của mẹ ruột.



Tại phiên tòa ngày 12/1/2022, hành vi phạm pháp của đối tượng Nông Xuân Luân bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt tù chung thân; đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại trên 182 triệu đồng.