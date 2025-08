Bé trai bị dị ứng, phù mạch sau 30 phút chơi chất nhờn ma quái slime

BSCKI. Hoàng Minh Hưng (Khoa Nhi - BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh) - trực tiếp điều trị cho bệnh nhi cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận không ít trường hợp trẻ sốc phản vệ, phù mạch, nổi mày đay sau khi tiếp xúc với đồ chơi lạ, không rõ nguồn gốc chứa chất tạo màu, tạo mùi, hoặc chất bảo quản vượt quá quy định. Một số trẻ diễn biến nhanh tới mức suy hô hấp, ảnh hưởng hệ thần kinh và phải điều trị dài ngày".

Bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh nên thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho con, ưu tiên sản phẩm mua tại cửa hàng uy tín, nguồn gốc rõ ràng, đạt chứng nhận an toàn, tránh các loại đồ chơi có mùi thơm nồng, màu sắc sặc sỡ bất thường, đặc biệt là các loại slime, đất nặn, đồ chơi nước... trôi nổi trên thị trường.

Ngoài ra, nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường như: Ngứa, nổi ban, sưng nề ở môi và mắt, đau bụng, nôn, ho, khò khè, khó thở,… cần ngưng tiếp xúc ngay lập tức và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.Trường hợp của bé A.T rất may mắn vì gia đình đã kịp thời phát hiện và bé được can thiệp điều trị theo dõi sớm nên sớm ổn định và không gặp biến chứng nguy hiểm."